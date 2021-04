Die A-Juniorinnen der TSG Friesenheim wollten eigentlich in die Zwischenrunde einziehen. Doch nach nur zwei Vorrundenspielen ist die Mannschaft vorzeitig aus der Bundesliga ausgeschieden. Die Hiobsbotschaft erreichte die Mannschaft zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Die zweite Heimpartie in der erst seit einer Woche laufenden Bundesliga-Saison hatte für die A-Juniorinnen der TSG Friesenheim am Ende fatale Folgen. Nach den beiden Niederlagen gegen die SG BBM Bietigheim (19:30) und beim TSV Haunstetten (27:28) mussten die Schützlinge von Trainer Jürgen Meisel noch vor dem Anpfiff zur dritten Partie gegen die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler eine bittere Nachricht hinnehmen. Der 29:24-Sieg der SG Kappelwindeck/Steinbach bei der SG BBM Bietigheim zerstörte den Jungeulen die letzte Hoffnung auf ein Weiterkommen in die Zwischenrunde. Die Friesenheimer hätten nur mit einem Sieg gegen die Saarländerinnen vor eigener Kulisse die Chance gewahrt, weiterzukommen. Denn im letzten Spiel muss die TSG bei der SG Kappelwindeck/Steinbach ran – ein direktes Duell. Das ist jetzt hinfällig.

Jähes Ende nach nur einer Woche

Stattdessen folgte das frühe und auch jähe Ende in der höchsten deutschen Nachwuchsklasse. „Das ist schon enttäuschend“, sagte Co-Trainer Rico Meisel. Gemeinsam mit seinem Vater und den Nachwuchsspielerinnen hatte man sich etwas mehr vorgenommen. „Die Zwischenrunde ist unser Ziel“, hatte Jürgen Meisel noch zum Saisonstart vor über einer Woche betont.

Diese Hürde war offenbar zu hoch. Denn die Friesenheimer Mädels blockierten mental. Das war auch gegen die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler phasenweise der Fall. „Es ist nie einfach, wenn man schon vor dem Spiel erfährt, dass der Ausgang bedeutungslos ist“, sagte Meisel junior. Somit wurde die ganze Taktik gegen die Mannschaft um den früheren Nationalspieler Jürgen Hartz hinfällig. Die ganze Vorbereitung war auf einmal überflüssig. Eine Erfahrung, die schmerzt, aus der aber eine Mannschaft auch gestärkt für die Zukunft hervorgehen kann.

Jedenfalls resignierten die Friesenheimerinnen nicht. Von Beginn an begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mal lag die TSG vorne, dann die Gäste aus dem Saarland. Es zeichnete sich früh ab, dass am Ende Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Die Jungeulen hatten in den ersten 20 Minuten deutlich mehr vom Spiel. Sie gingen in die Zweikämpfe und suchten die Lücken zum Tor. Mit Erfolg: Kapitänin Jasmin Jung traf so zum vielumjubelten 10:9. Zuvor brillierte immer wieder Sarah Hemmerich zwischen den Pfosten. Nur gegen die Distanzwürfe von Hanna Schilke und Michelle Reis hatte sie meist das Nachsehen. „Die beiden Top-Torschützen bekamen wir nicht in den Griff“, analysierte Rico Meisel: „da haben wir auch die körperlichen Nachteile aufgezeigt bekommen.“

Nicole Weschenfelder geht voran

Das gefiel dem Trainer-Team überhaupt nicht. Deshalb war Lucy Sulta quasi die Sonderbewacherin von Reis. Das brachte aber nichts. Denn die TSG agierte mit zunehmender Spieldauer nervös. Marpingen zog bis zur Pause auf 16:12 davon. In der Kabine scheinen Jürgen Meisel und dessen Sohn Rico die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn nach dem Wiederanpfiff begann die Aufholjagd der Gastgeberinnen. Immer wieder ging Nicole Weschenfelder voran. Ihre Treffer zum 16:18 und 17:19 waren ein Fingerzeig an die Gäste. Allen voran Fabienne Michel zeigte ein sehr großes Kämpferherz und „tankte“ sich im rechten Rückraum gleich zwei Mal durch die gegnerische Abwehr und ließ mit ihren Treffern zum 19:20 (40.), 20:21 (43.) und 22:23 (48.) nochmals die Hoffnung auf den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison aufkommen. Es reichte aber trotz einer offensiven Deckung in den letzten Spielminuten nicht mehr. Marpingen behielt in der hitzigen Phase einen kühlen Kopf und agierte deutlich effektiver als die Gastgeberinnen.

So spielten Sie

TSG Friesenheim: Hemmerich, Wegner (ab 50.) – Nicole Weschenfelder (9/4), Jung (7), Fabienne Michel (4) – Celine Weschenfelder (7), Sulta (1) – Schlemilch (1) – Rudolph, Kerth, Ayleen Michel, Scheid, Föllinger, Etzel

Zeitstrafen: 4/4 – Siebenmeter: 6/4 – 0/0 - Beste Spielerinnen: Hemmerich, Celine Weschenfelder, Michel – Reis, Schlinke, Jelicic - Zuschauer: 50 - Schiedsrichter: Leon Bärmann/Nico Bärmann (Graben-Neudorf).