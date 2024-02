Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr wurde von zwei Zeuginnen beobachtet, wie sich ein bislang unbekannter Täter einer ebenfalls bislang unbekannten Frau in der Windeckstraße im Stadtteil Lindenhof näherte und sie unvermittelt zu Boden stieß. Dabei versuchte der Täter, der Frau die Handtasche zu entreißen. Diese hielt an ihr fest und rief lautstark um Hilfe, weshalb der unbekannte Täter abließ und Richtung Bahnhofsunterführung flüchtete, während die Zeuginnen der Frau zur Hilfe eilten. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag hervor.

Mutmaßliches Opfer der Tat verschwindet

Nachdem die Dame sich gegenüber den Zeuginnen nur kurz über den Vorfall geäußert hatte, ging sie in ein Anwesen in der Windeckstraße. Die Zeuginnen alarmierten daraufhin die Polizei, die vor Ort aber weder den unbekannten Täter noch die unbekannte Frau feststellen, von der lediglich bekannt ist, dass sie circa 60 Jahre ist und braune Haare hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 50 Jahre alt, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, er trug dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, eine beige Hose, ein graues beziehungsweise dunkles Oberteil und führte ein Fahrrad mit sich.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang vor allem nach der betroffenen Frau, aber auch nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621 1744444 zu melden.