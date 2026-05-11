Ein 57-Jähriger hat am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Kriegerstraße in Sandhofen Passanten bedroht und ist dann vor der Polizei geflüchtet. Unter anderem soll der 57-Jährige einem anderen Mann seine zur Pistole geformte Hand an den Kopf gehalten und ihn aufgefordert haben, wegzurennen. Eine Streife bekam mit, wie er sich danach in seinen Wagen setzte und davonraste. Die Beamten folgten ihm, bis er am Ende der Untergasse wegen einer Schranke halten musste, und stellten den Streifenwagen hinter sein Fahrzeug. Der 57-Jährige setzte zurück, prallte gegen das Polizeiauto, wurde dann von den Beamten aus seinem Fahrzeug gezogen und vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann unter einer psychischen Erkrankung leidet und sich in einer Notsituation befand. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Geschädigte und Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Telefon 0621 777690.