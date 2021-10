Zwei verletzte Frauen und ein Schaden von 5000 Euro sind die Folgen eines Autounfalls am späten Freitagabend in der Innenstadt. Laut Polizei fuhr die 20-jährige Fahrerin eines Opels, vom Berliner Platz kommend, um 23.12 Uhr in die Kreuzung Wredestraße/Berliner Straße. Dort stieß sie mit einem Renault zusammen. Dessen 39-jährige Fahrerin befuhr die Berliner Straße aus Norden kommend. Laut Zeugen, dürfte sie die rote Ampel missachtet haben. Beide Fahrerinnen wurden verletzt. Die ältere kam in ein Krankenhaus. Die Berliner Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.