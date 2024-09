Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr die Fahrerscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen und 10 Euro Bargeld aus der Mittelkonsole gestohlen. Nach Angaben der Polizei Ludwigshafen parkte der Ford Focus während der Tatzeit unter einer Brücke in der Bürgermeister-Trupp-Straße (Oppau). Die Polizei weist in ihrer Mitteilung darauf hin, keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückzulassen.

Polizei sucht Zeugen

Wer die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 9632773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.