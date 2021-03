Gleich mehrere Roller- und Mofadiebstähle meldet die Polizei für Dienstag aus dem Hemshof. Zwischen 16.15 und 16.50 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mofa, das in der Lenaustraße stand. Ein Zeuge hatte vier verdächtige Jugendliche in der Nähe gesehen. Das gestohlene Mofa wurde laut Polizei auf einem Parkplatz in der Nähe beschädigt gefunden. Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr wurde zudem in der Rohrlachstraße ein Roller gestohlen. Auch er wurde beschädigt gefunden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wird laut Polizei derzeit ermittelt.

Zeugin sieht schwarz gekleidete Männer

Unbekannte haben zudem am Dienstag um 17 Uhr einen Roller beschädigt, der in der Fabrikstraße (Hemshof) abgestellt war. Laut einer Zeugin haben drei Jugendliche den Roller umgeworfen und gegen ihn getreten. Die jungen Männer sollen alle schwarz gekleidet gewesen sein. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu allen Vorfällen. Hinweise unter Telefonnummer 0621/963-2222.