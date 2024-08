Ein rotes Mountainbike der Marke Cube im Wert von rund 5000 Euro hat ein Unbekannter am Mittwochabend in der Krügerstraße ( Mundenheim) gestohlen. Laut Polizeibericht beobachtete ein 35-Jähriger gegen 22.30 Uhr, wie ein Mann das Schloss des dort abgestellten Rades gewaltsam öffnete und dann mit dem Mountainbike in Richtung Oberstraße fuhr. Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, gut 1,70 Meter groß und schmächtig sein. Er soll eine dunkle Schirmmütze, eine kurze Hose und einen roten Rucksack getragen haben. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet unter Telefon 0621 963-2122 um Hinweise.