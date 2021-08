Wer hat am Sonntagmittag aus dem Hochhaus in der Yorckstraße 28 eine Knoblauchknolle auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Denn: Das Auto eines 20-Jährigen, der gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto in der Yorckstraße unterwegs war, wurde durch die Knolle beschädigt. Laut Polizei schlug sie oberhalb der Windschutzscheibe ein. Lack sowie Motorhaube wurden beschädigt – die Schadenshöhe liegt bei 250 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eine Person auf dem Hochhaus in der Yorckstraße 28 gesehen haben. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.