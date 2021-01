Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in einer S-Bahn ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert worden. Die Beamten trafen am Hauptbahnhof Ludwigshafen auf eine 31-Jährige, die berichtete, dass sie in der S1 von ihrem Ex-Partner angegriffen wurde und ihr dieser mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen habe. Der Angreifer, ein 28-jähriger Mann, konnte laut Polizei mit der Beute entkommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/963-2122 melden sollen.