Im Maudache Bruch haben Unbekannte zwei Brutkästen für Steinkäuze zerstört, in denen bereits Vögel lebten. Die Stadt hat Anzeige erstattet, die Polizei sucht Zeugen.

Bei den zerstörten Objekten handelt es sich laut Stadt um speziell für die Brut von Steinkäuzen angefertigte Nistkästen, die von Bäumen in der Nähe des Michaelsbergs heruntergeschlagen wurden. Das geschah vermutlich am vergangenen Wochenende. In den Kästen befanden sich bereits Steinkauzküken. Der Steinkauz ist streng geschützt und war in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet beinahe verschwunden. Mit großem Aufwand sei es gelungen, dass sich vereinzelt wieder Brutpaare ansiedeln konnten. „Der Verlust der Gelege und der Brutstätten ist ein harter Rückschlag für den Artenschutz und das Bemühen um die Tiere“, sagt Angela Plogsties-Rudnick aus der Abteilung Naturschutz und ergänzt: „Die Zerstörung stellt eine Straftat dar, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe geahndet werden kann.“ Es wurde Anzeige erstattet.

Zeugen gesucht



Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise geben? Zeugen können sich an die Stadtverwaltung, Bereich Umwelt, oder an die Kriminalpolizei wenden unter Telefon 0621/963-2773.