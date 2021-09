Ein 35-Jähriger ist am Dienstag gegen 22 Uhr in Rheingönheim von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen und dabei verletzt worden. Laut Polizei geschah die Tat auf einer Grünfläche in der Joseph-Vögele-Straße. Der junge Mann wurde auch mit Pfefferspray attackiert, konnte aber keine Angaben zu den Tätern machen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.