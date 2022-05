Die Polizei sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Sittlichkeitsdelikt, das sich am Sonntag ereignet hat. Den Beamten zufolge stieg ein unbekannter Mann an der Endhaltestelle Rheingönheim gemeinsam mit einer 16-Jährigen gegen 14.35 Uhr in die Straßenbahnlinie 6/6A ein. Dort habe er sich schräg versetzt eine Reihe hinter die 16-Jährige gesetzt, während der Fahrt an seinem entblößten und erigierten Glied herumgespielt und dabei fortlaufend das Mädchen angeschaut. Laut Polizei bemerkte die 16-Jährige die Blicke und flüchtete innerhalb der Bahn. Der Unbekannte stieg nach Angaben der Polizei an der Haltestelle Friedensstraße aus und wird wie folgt beschrieben: Ende 20, zirka 1,72 Meter groß, dunkle kurze Haare, Fünf-Tage-Bart, ungepflegtes Erscheinungsbild, hellhäutig-blass, normale Statur. Zur Tatzeit trug er ein graues T-Shirt und dunkle Jeans. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621-963-2122.