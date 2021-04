Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr an einer Ampel in der Industriestraße (Friesenheim) ereignet hat. Bei dem Auffahrunfall zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einer 34-jährigen Rollerfahrerin wurde die Jüngere nach Polizeiangaben leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nun Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.