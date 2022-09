Erfolgreiche Verfolgung: Am Donnerstag gegen 6.50 Uhr ist ein Lkw in der Mundenheimer Trifelsstraße rückwärts gegen ein geparktes Auto gefahren. Es wurde auf ein weiteres Auto geschoben. Der Brummifahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden (5000 Euro) zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und fuhr hinter dem Lkw her, während er die Polizei alarmierte. Dank der beherzten Aktion des Mannes stoppten Polizeikräfte den Laster und identifizierten dessen 37-jährigen Fahrer als Unfallverursacher.

Polizei: Kein Kavaliersdelikt

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Unfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt, sondern um eine Straftat, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Mehr zum Thema finden Sie hier.