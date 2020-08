Ein Transporterfahrer hat am Dienstagmittag in der Rheingönheimer Straße (Mundenheim) ein Verkehrsschild gestreift und ist dann weitergefahren. Laut Polizei hat ein Zeuge den Unfall gesehen und eine Streife alarmiert. Die Beamten stoppten den Transporter in der Mundenheimer Straße (Süd). Gegen den 58-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An dem Schild entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro.