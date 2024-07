Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 13.20 Uhr im Ludwigshafener Bremmenweg ( Oppau) einen Mann beobachtet, der sich mit einem Trennschleifer am Schloss zu einer ehemaligen Bar zu schaffen machte. Als er den Mann ansprach, stieg dieser in einen weißen Transporter und fuhr davon. Zuvor soll der Unbekannte mehrere Passanten angesprochen und aufgefordert haben, sich von der Örtlichkeit fern zu halten, so die Polizei in einer Mitteilung.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und von ihm angesprochen wurden, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden, Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.