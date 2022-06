Vor wenigen Tagen hat es Birgitta Scheib, der Vorsitzenden des Seniorenrats, die Sprache verschlagen. Unbekannte hatten den Bewegungsparcours an der Schneckennudelbrücke mutwillig zerstört. „Zehn Jahre sind wir von Vandalismus nahezu verschont geblieben“, sagte Scheib, die seinerzeit die Initiatorin für die Anlage war. „Hier wird hohes bürgerschaftliches Engagement mutwillig zerstört.“ Unterkriegen lassen will sich der Seniorenrat aber keineswegs und teilt mit: „Trotz der durch Vandalismus gesperrten Geräte, wird die ,Gymnastik am Parcours’ am Dienstag, 28. Juni, um 10 Uhr an der Schneckennudelbrücke stattfinden. Die Übungen finden auf dem benachbarten Rasen statt.“