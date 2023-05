Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitte Mai beginnen Interviewer im Auftrag der Stadt damit, ausgewählte Bürger für den Zensus 2022 zu befragen. Wer in die repräsentative Auswahl fällt, wird in diesen Tagen eine Benachrichtigung im Briefkasten haben. Ausreden werden nicht akzeptiert, die Auskunft zu verweigern, kann teuer werden.

Was wollen die so genannten Erhebungsbeauftragten alles von mir in Erfahrung bringen?

Die Erhebung der relevanten Daten für die bundesweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung