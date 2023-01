Der Zensus – einst Volkszählung genannt – findet in Deutschland alle zehn Jahre statt. Die jüngste Erhebung war ursprünglich für 2021 geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben. Auch in Ludwigshafen wurde eigens für den Zensus von der Stadtverwaltung im Auftrag des Statistischen Landesamts eine Erhebungsstelle eröffnet, in der alle Daten, die von den Interviewern erhoben wurden, gesammelt wurden zur Weiterleitung ans Statistische Landesamt. Die Befragungen sind nun abgeschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt, die Erhebungsstelle werde wieder geschlossen.

1886 Adressen ausgewählt

In Ludwigshafen wurden durch das Statistische Bundesamt 1886 Adressen stichprobenartig ausgewählt, die befragt werden sollten. An diesen Adressen wurden 14.778 Personen erwartet, von denen 14.329 Personen angetroffen wurden (ein Anteil von rund 97 Prozent). Um all diese Personen innerhalb der Zeitvorgabe befragen zu können, waren in Ludwigshafen 140 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte im Einsatz. Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht mussten innerhalb der sogenannten Feldphase seitens der Erhebungsstelle Ludwigshafen etwa 6000 Erinnerungs- und Mahnbriefe an die ausgewählten Haushalte und Personen versendet werden. Die Befragungen fanden zwischen Mai und Oktober 2022 statt. Nach dem erfolgten Abschluss der Erhebungsphase des Zensus wurden nun alle vorhandenen Zensusdaten gemäß den Anforderungen des Statistischen Landesamts und des Bundesinstituts für Sicherheit in der Informationstechnik vernichtet. Die bundesweit erfassten Daten des Zensus werden vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden weiterverarbeitet. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich ab Ende 2023 im Internet unter www.zensus2022.de verfügbar sein. Basis für den Zensus sind gesetzliche Grundlagen, die auch die Auskunftspflicht der Einwohner festlegen. Durch den Zensus soll herausgefunden werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten.