Alle zehn Jahre findet in Deutschland und der EU eine Volkszählung (Zensus) statt. Im Vorjahr wurde sie wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die Haushaltsinterviews und Wohnheimbefragungen laufen nun vom 15. Mai bis 31. August.

Erhebungsstelle eingerichtet

In Ludwigshafen ist dafür – wie in allen Landkreisen und kreisfreien Städten – gemäß den gesetzlichen Vorgaben eine kommunale Erhebungsstelle eingerichtet worden, die dem Bereich Stadtentwicklung zugeordnet ist. Sie befindet sich im dritten Stock des Hemshof-Centers (Dessauer Straße). Deren übergeordnete Leiterin ist Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). An 1977 Adressen, die vom Statistischen Bundesamt nach einem mathematischen Verfahren ausgewählt wurden, sind in Ludwigshafen gut 16.000 Haushaltsstichproben vorgesehen.

Zusätzlich werden in sogenannten Sonderbereichen – Wohnheime für Studenten, Altenpflegeheime oder Gemeinschaftsunterkünfte – rund 800 Personen befragt. Laut Verwaltung sind dafür 170 ehrenamtliche Interviewer im Einsatz, die von der Erhebungsstelle bestellt werden. Wie die Verwaltung am Montag im Hauptausschuss erklärte, stehe diese „Mannschaft“. Die Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Interviews dauern zehn bis 15 Minuten

Die einzelnen Interviews dauern zehn bis 15 Minuten. Bei einem Vier-Personenhaushalt sei mit rund 40 bis 50 Minuten zu rechnen. Die Interviewer tragen FFP-Maske und befolgen geltende Hygienevorschriften. Es besteht eine Auskunftspflicht. Ergebnisse sollen Ende 2023 vorliegen.