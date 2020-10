Lange war es unklar, ob es für das Indie-Festival Maifeld Derby und das Zeltfestival Rhein-Neckar nach einjähriger Pause, die nichts mit der aktuellen Corona-Krise zu tun hatte, in die nächste Runde gehen kann. Der Veranstalter hat jetzt mitgeteilt, dass das Maifeld Derby-Festival vom 11. bis 13. Juni 2021 auf dem Maimarktgelände am RVV Reitstadion stattfinden wird. Unter anderem werden Caribou und BadBadNotGood aus Kanada, DJ Shadow aus den USA, die Schweizerin Sophie Hunger oder Feng Suave aus den Niederlande mit von der Partie sein. Die ersten 500 Early-Bird-Tickets waren nach kurzer Zeit vergriffen. Techno-Brass und Comedy Zu Gast beim Zeltfestival vom 25. Mai bis zum 19. Juni 2021 werden Comedy-„Göttin“ Ines Anioli, Kultrapper OG Keemo, die Techno-Brass Band Meute, der Deutsch-Spanier Alvaro Soler und Singer-Songwriter Clueso sein. Die legendäre „Punk In Drublic Show“ mit Stargästen wie NOFX und Frank Turner machen außerdem Halt auf dem Maimarktgelände. Die Guano Apes, Emils Bulls und Dog Eat Dog lassen 90er-Jahre-Nostalgie aufkommen. Bislang hatte der Veranstalter „diverse Ausweichlocations“ anvisiert. Jetzt sei man auf das „große“ Derby in gewohnter Form umgestiegen mit Hygienekonzepten wie einer „Open-Air-only“-Version. Schlagwörter Mannheim