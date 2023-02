Johannes Oerding kommt im Juni zum Zeltfestival. Am 22. Juni, drei Tage vor dem Konzert des anderen Hamburger Musikers Jan Delay, tritt der Singer-Songwriter im Palastzelt auf dem Mannheimer Maimarktgelände auf.

Zum siebten Mal findet das Zeltfestival Rhein-Neckar statt. Gegründet wurde es, um die Infrastruktur des Indie-Festivals Maifeld Derby ein paar weitere Wochen lang nutzen zu können und mit etwas kommerzielleren Veranstaltungen das dreitägige Liebhaberfestival gegenzufinanzieren. Das Maifeld-Derby findet in diesem Jahr am Wochenende 16. bis 18. Juni statt. Headliner sind die Indie-Pop-Superstars Phoenix aus Frankreich.

Album an der Spitze der Charts

Das Zeltfestival geht um das Maifeld-Derby herum vom 7. bis zum 25. Juni über die Bühne. Das Abschlusskonzert am Sonntag, 25. Juni, spielt einer der ganz Großen des deutschen Hip-Hop: Jan Delay. Mit seiner Band Disko No. 1 wird er sicher für ordentlich Stimmung sorgen – 13 Jahre nach seinem legendären Konzert im benachbarten Maimarktclub. Nur etwas leisere Töne schlägt am Donnerstag, 22. Juni, 19.30 Uhr, Johannes Oerding an. Der 41-Jährige absolviert zuvor im März und April eine Arena-Tour durch 17 Städte, um sein siebtes Album „Plan A“ live zu spielen. Es hat – nicht zum ersten Mal in seiner 20-jährigen Karriere – den ersten Platz der Charts erklommen.

Außerdem spielen auf dem Zeltfestival Gringo Mayer, Seiler + Speer, Labrassbanda, Royal Blood und OG Keemo. Weitere Künstler werden noch bekannt gegeben.