Vier Konzerte des Zeltfestivals Rhein-Neckar im Sommer 2023 stehen bereits fest. Am Sonntag, 25. Juni, komme zum ersten Mal seit Ewigkeiten Jan Delay zurück in die Metropolregion aufs Mannheimer Maimarktgelände, wie Timo Kumpf und sein Team in ihrer Pressemitteilung gestern verkündeten: „Seit Jahren auf unserer Wunschliste ganz oben kommt der Hamburger mit großer Besetzung aka Disko No1 ins Palastzelt.“ Neben Songs des aktuellen Albums „Earth, Wind & Feiern“ wird er seine Hits zum Besten geben.

Funkiger Blechblas-Rock

Vorher stehen am Freitag, 9. Juni, mit Labrassbanda funkiger Blechblas-Rock und mit Seiler & Speer aktueller Austro-Pop mit „cleverem Schmäh“ an. Eine zweite Auflage des Das-Ding-Festivals mit hoffnungsvollen Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Pop- und Rap-Szene ist für Samstag, 10. Juni, geplant: 01099, Elif, Edwin Rosen, Bruckner, Leepa, Dilla und Pantha. Noch eine Fortsetzung steht an. Rapper Keemo wird am Freitag, 23. Juni, wieder beim „Süd:Süd Fest“ Party machen. Karten gibt es beim Ticketshop des Zeltfestivals.