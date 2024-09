Wegen von Bauwerksprüfungen gibt es am Sonntag Verkehrseinschränkungen auf der Hochstraße Nord (B44) und der Rheinuferstraße. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.

Für die Prüfungen werden ein sogenanntes Brückenuntersichtgerät und ein Hubsteiger eingesetzt. Die Unterseiten der Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Auffahrt Heinigstraße und dem Rathaus-Center sowie die Abfahrt am Rathaus-Center in Richtung Oppau/ BASF/Innenstadt werden untersucht. Dabei müssen mehrfach kurzzeitig die Abfahrten in Richtung Innenstadt, Oppau/BASF und Rheinuferstraße/Stadtmitte gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Zeitgleich erfolge die spurweise Prüfung der Unterseiten über der Rheinuferstraße mit einem Hubsteiger. Der Verkehr werd dort einspurig an den jeweiligen Arbeitsstellen vorbeigeleitet. Die Prüfungen beginnen um 8 Uhr und sollen gegen 17 Uhr abgeschlossen sein. Die regelmäßigen Bauwerksprüfungen dienen dazu, potenzielle Schäden frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Ziel ist es, die Befahrbarkeit der Hochstraße Nord sicherzustellen, während an der Hochstraße Süd Arbeiten zum Lückenschluss und Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden.

Über weitere Prüfungen im Oktober will die Stadtverwaltung rechtzeitig informieren und bittet alle Verkehrsteilnehmer, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen.