Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, Liebe Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht es um Videos in der Zeitung.

Vielleicht sind sie Ihnen in unserer gedruckten Ausgabe schon aufgefallen: die QR-Codes, die unter manchen Artikeln auf Videos hinweisen, die RHEINPFALZ-Digital-Abonnenten auf unserem Online-Auftritt abrufen können. Wir als Zeitungsjournalisten sind nicht mehr nur damit beschäftigt, Artikel zu schreiben. Zu unserem digitalen Angebot gehören seit Längerem auch Podcasts zum Anhören. Im Juni ist die RHEINPFALZ außerdem Mitglied einer Plattform geworden, die es uns ermöglicht, unsere Videos direkt in unsere Online-Artikel einzubinden, sie mit anderen Anbietern zu teilen und im Gegenzug auch deren Videos zu verwenden.

Seit etwas über einem Monat bin ich „die Neue“ in der Ludwigshafener Lokalredaktion. In der Zeit habe ich mich unter anderem darum gekümmert, dass wir mindestens einmal, meist aber mehrmals pro Woche ein kurzes Video zu einem unserer Artikel veröffentlichen. Das kann ein kurzes Interview als Ergänzung zu einem Porträt sein oder ein Videobeitrag, in dem zum Beispiel erklärt wird, wie man die neue Mobilitätsapp der Stadt bedient.

Elena Bruckner Foto: Michael Schmid

Wenn wir in der Redaktion über die Themen und Termine für die kommende Woche sprechen, habe ich immer auch die Frage im Kopf: Gibt es dort etwas zu sehen, das man in einem Video zeigen könnte? Diese Videos zu produzieren, ist aber nicht allein meine Aufgabe. Ein paar Kollegen haben sich in einer Schulung, die die Chefredaktion vor einiger Zeit organisiert hat, auch schon damit vertraut gemacht, wie man eine Szene filmisch einfängt oder ein Interview aufnimmt.

Manchmal begleite ich Kollegen aus der Redaktion auf ihren Terminen, damit sie sich aufs Schreiben konzentrieren können und ich meinen Fokus darauf legen kann, die besten Bilder aufzunehmen. Häufiger kommt es aber vor, dass ich mich selbst um Text und Foto kümmere und dazu noch meine eigene Kamerafrau bin.

Die Ausrüstung, die ich zu einem Videodreh mitnehme, passt in den Rucksack, wenn nicht sogar in die Hosentaschen: Das Smartphone, ein zusammenklappbares Stativ und ein kleines Mikrofon, das man dem Gesprächspartner einfach ans Revers heften kann. Notizblock und Kugelschreiber dürfen natürlich auch weiterhin nicht fehlen.

Nach dem Dreh ist die Arbeit noch nicht zu Ende. Dann wird das Material zusammengeschnitten. Das passiert meistens am redaktionseigenen Tablet mit iMovie. Diese kostenlose Software kommt nicht ganz an das heran, was „professionelle“ Schnittprogramme leisten können. Sie ist aber verhältnismäßig leicht und schnell zu bedienen – was auch wichtig ist, wenn man am selben Tag noch einen Artikel zu schreiben hat. Am Ende steht ein fertig produziertes Video, das Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, hoffentlich einen Mehrwert bietet.

Elena Bruckner (26) ist seit Juli 2022 Teil der Lokalredaktion Ludwigshafen.