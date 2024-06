Nach knapp zwei Jahren in leitenden Positionen verlässt Frank Degler das Mannheimer Künstlerhaus Zeitraum-Exit, das gerade aus dem Jungbusch ins Quadrat T6 gezogen ist. Mit dem Umzug werde auch „der letzte Schritt der Umstrukturierung vollzogen“, teilt das Haus mit. Das bedeutet, dass Johanna Baumgärtel nun die Position der Künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin innehat und die Performance-Künstlerin Ricarda Walter als Produktionsleiterin fungiert. Degler werde „mit verschiedenen soziokulturellen Formaten weiterhin zu Gast sein“. Der 51-Jährige lebt in Karlsruhe und hat im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen, an der Uni Mannheim und im Jugendkulturzentrum Forum gearbeitet.