Die Zeitenwende. Ein schillernder Begriff mit traurigem Hintergrund. Vor einem Jahr hat ihn Kanzler Olaf Scholz gebraucht, um deutlich zu machen, dass die Nachkriegsordnung, wie wir sie kennen, so keinen Bestand mehr hat. Wir haben uns – Gott sei Dank – an Frieden in Europa gewöhnt. Vor elf Jahren, also 2012, hat die EU sogar den Friedensnobelpreis bekommen für ihr Eintreten für ein gutes und partnerschaftliches Miteinander auf unserem Kontinent. Und doch scheint es nicht gereicht zu haben.

Alte Gewissheiten geraten ins Wanken

Die Zeitenwende lässt alte Gewissheiten ins Wanken geraten: Friedensparteien mutieren zu Waffenbefürwortern, die Extremen auf der einen wie der anderen Seite zu Verteidigern des Aggressors. Verkehrte Welt.

Aber auch bei der Kirche erleben wir eine Zeitenwende: Zum ersten Mal sind wir als Christen und Christinnen die Minderheit in unserer Stadt. Die christlichen Gemeinden schrumpfen, immer weniger Menschen scheinen der christlichen Botschaft der Nächstenliebe noch Geltung zuzugestehen. Mit Folgen: Die Gemeinden werden kleiner, das heißt auch, es gibt weniger kirchliches Personal, wir müssen uns von Gebäuden und der Arbeit, die darin stattfindet, verabschieden.

Schmerzhafte Prozesse

Das sind schmerzhafte Prozesse. Für die, die weiterhin sich den Kirchen zugehörig wissen und um liebgewonnene Treffpunkte trauern. Aber auch für die, die gerne selbstverständlich kirchlich-diakonische Angebote wie Kindergärten oder Beratungsstellen in Anspruch nehmen, ohne dass sie der Solidargemeinschaft der Kirchen zugehörig sind. Es wird weniger Angebote geben.

Als Kirche wollen wir inmitten dieser Zeitenwende dennoch die frohe Botschaft der Nächstenliebe weitersagen, sie leben und gestalten. Wir wollen Gemeinschaft erfahrbar machen und sie unter den Segen Gottes stellen, etwa wenn wir am 25. Juni ein Tauffest des Protestantischen Dekanats auf der Parkinsel feiern oder im Mai mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden ein großes Konfi-Camp veranstalten.

