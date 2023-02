„Zeit zum Handeln – Unsere Verantwortung für die Schöpfung“: Unter diesem Motto steht die diesjährige Vortragsreihe in der Fastenzeit der Kolpingsfamilie Pfingstweide. Die vier Vorträge befassen sich mit den Themen katholische Kirche, Ökumene, Umwelt und Zukunftsvision. Die Reihe startet am 26. Februar um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Albert in der Pfingstweide.

Den Eröffnungsgottesdienst feiert der Bundespräses des Kolpingwerks Deutschland, Hans-Joachim Wahl. Danach folgen ein Frühschoppen und ein Mittagessen. Hierfür bittet die Kolpingsfamilie um Anmeldung bis 19 Februar per E-Mail an wuni@mayki.de oder unter Telefon 0621 669518.

Was läuft in der Kirche ab?

Den ersten Vortrag am 26. Februar , 17 Uhr, liefert Carsten Leinhäuser, Pfarrer in Winnweiler. Er liest im Gemeindezentrum aus seinem aktuellen Buch „Die Dinos dachten auch, sie hätten noch Zeit! Kirche muss sich endlich ändern“. Er fragt, ob die Zeit der Kirche gerade abläuft.

Am 12. März, 17 Uhr, ist Paul Metzger, Dekan der protestantischen Kirche in Ludwigshafen, zu Gast. Er spricht über den Stand der Ökumene. Sein Vortrag beleuchte alte Sackgassen des ökumenischen Dialogs und zeige neue Konfliktlinien auf. “

Zeit für Sonnenschein für alle“ heißt es am 19. März um 19 Uhr. Europaabgeordnete Jutta Paulus (Grüne) befasst sich mit den Chancen von erneuerbarer, dezentral erzeugter Energie für den globalen Süden.

Christiane Kliemann, Journalistin aus Bonn, beschließt die Vortragsreihe am 26. März um 17 Uhr mit einem Blick in die Zukunft: „Warum zerstören wir Menschen unsere Lebensgrundlagen immer weiter, obwohl wir das gar nicht wollen? Wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen und uns für einen grundlegenden Wandel einsetzen?“, fragt sie.

Eintritt jeweils frei

Alle Vorträge finden im Gemeindezentrum St. Albert, Madrider Weg 52, Pfingstweide, statt. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird gebeten. „Damit unterstützen wir das Projekt unseres Pfarrers Chris Keke ,Schöpfung bewahren – Wasser- und Solar-Projekt in Umuevu, Nigeria’, erläutert Organisator Wuni Kippenberger von der Kolpingsfamilie.