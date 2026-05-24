Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Mit einem speziellen Einsatzwagen kann die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) nun vor Ort eine Kopf-CT-Diagnostik stellen.

Fast hätte die mobile Schlaganfalleinheit, wie der umgebaute VW-Transporter genannt wird, ihren eigenen Pressetermin verpasst. Mit Blaulicht ging es kurz zuvor zu einem Notfall, doch der medizinisch und technisch hoch aufgerüstete Wagen war rechtzeitig wieder zurück. Zwei Aufgaben soll das insgesamt vier Millionen Euro teure Pilotprojekt auf vier Rädern erfüllen: Den Vor-Ort-Einsatz eines CT-Gerätes, um sofort zu klären, ob eine Hirnblutung (also ein hämorrhagischer Schlaganfall) oder ein Gefäßverschluss vorliegt – und Geschwindigkeit.

„Zeit ist Hirn“, sagt Professor Dr. Michael Platten, Direktor der Klinik für Neurologie. 1,9 Millionen Nervenzellen gingen bei einem Schlaganfall pro Minute verloren. In der Forschung spricht man von der „Golden Hour“, von der kritischen ersten Stunde, in der das Gehirn noch am besten vor dauerhaften Schäden geschützt werden kann. Durch das Gefährt könnten etwa eine halbe Stunde eingespart und somit etwa 60 Millionen Nervenzellen und vor allem Leben gerettet werden, so Platten. Auch anschließende Spätfolgen wie Sprech-, Bewegungs- oder Sehstörungen könnten unter Umständen verhindert werden.

Mobile Technik mit enormem Gewicht

„Wenn wir im Schnitt 30 Minuten einsparen, kann das für Betroffene einen Riesenunterschied machen: beim Sprechen, beim Gehen und beim Wiedererlangen der Selbstständigkeit. Doch dafür ist die richtige Diagnostik direkt am Einsatzort zwingend notwendig“, erklärt der Mediziner. Im MSU (Mobile Stroke Unit), wie die mobile Schlaganfalleinheit von den Fachärzten bezeichnet wird, ist daher eine spezielle Computertomografie verbaut, die im Grunde ein ganzes Labor ersetzen muss. „Die Hard- und Software ist ein Vorreiter in Deutschland. An der Qualität ändert sich nichts. Die Bilder werden in Echtzeit an die UMM vermittelt und analysiert, dank 5G-Technologie gibt es immer eine stabile Verbindung“, erklärt Professor Dr. Stefan Schönberg, Direktor der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin. So können die Fachärzte in der Klinik vorab auf die Behandlung des eintreffenden Patienten vorbereitet werden. Auch eine Video-Live-Sprechstunde zu den Ärzten sei möglich. Dank einer in Europa einmaligen digitalen Plattform könne sofort eine virtuelle Fallakte angelegt werden.

Doch solch eine mobile Technik erfordert ein enormes Gewicht. 5,5 Tonnen sowie eine Strahlenabschirmung sind verbaut. In Deutschland ist bislang nur ein MSU im Einsatz. In Berlin, in Form eines Lkws. Mannheims mobile Schlaganfalleinheit ist deutlich agiler und kleiner, um auch über Brücken und durch Unterführungen fahren zu können, um keine Zeit zu verlieren.

Doch der Wagen soll nicht nur Leben retten, er muss auch selbst im Ernstfall einen Crashtest bestehen. „Bei einer Vollbremsung wirken enorme Beschleunigungskräfte, auch die Verkehrssicherheit musste natürlich mitgedacht werden“, erklärt Schönberg. Der spezielle CT-Scanner wurde von Siemens entwickelt, die Metropolregion Rhein-Neckar fördert das Pilotprojekt, das in Deutschland nun einmalig, aber skalierbar sei.

Zunächst nur Einsätze in Mannheim

„Es ist ein Paradigmenwechsel, bei schweren Schlaganfällen entscheidet nicht nur die Frage, ob behandelt wird, sondern wie. Wenn wir die Bildgebung vor Klinikankunft sehen, können wir früh einschätzen, ob ein kathetergestützter Eingriff nötig ist und der Patient gezielt in die passende Versorgung gesteuert werden“, sagt Professorin Dr. Uta Hanning, Direktorin der Klinik für Neuroradiologie. Gesteuert wird das Gefährt, das in 15 bis 20 Minuten am Einsatzort sein soll, vom Deutschen Roten Kreuz. „Es gibt immer Unvorhergesehenes in der Notfallpraxis, wir haben Erfahrung damit“, verdeutlicht DRK-Rettungsdienstleiter Daniel Albrecht das Zusammenspiel. Zur Uniklinik transportiert werden die Patienten aber nicht mit dem MSU. Zusätzlich werde bei jedem Notfall-Einsatz mit Schlaganfallverdacht weiterhin ein „normaler“ Rettungswagen zum Einsatzort eilen.

270.000 Menschen pro Jahr erleiden in Deutschland einen Schlaganfall, in der Metropolregion Rhein-Neckar sind es 8000 Patienten, also im Schnitt 22 Fälle pro Tag. Zunächst werde die mobile Schlaganfalleinheit nur in Mannheim ihre Runden drehen. Man müsse erstmal Erfahrungen, Zahlen und Daten sammeln. Ralph Schlusche, Verbandsdirektor der Metropolregion Rhein-Neckar, hat aber den Wunsch, dass schon in naher Zukunft die ganze Region davon profitieren, jeder Schlaganfallpatient schnellsten versorgt werden kann.