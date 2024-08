Jesus zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Johannes 11,54. Rückzug in die Wüste. Rückzug, um vor etwas zu fliehen, wie schon zur Zeit des Mose oder wie hier, um Konflikte zu umgehen. Oder aber Rückzug, um sich ganz auf sich und auf Gott zu konzentrieren. Mal ist die Wüste der lebensfeindliche Ort, den es zu überwinden gilt. Mal ist sie ein Ort, der gezielt aufgesucht wird. Wüste, dann nicht als heißer, lebensfeindlicher Ort, sondern als Ort der Stille und Einkehr in sich selbst. Oder als Ort der Gottesbegegnung.

Jürgen ter Veen Foto: gratis

Die großen Ferien bieten vielen von uns eine Parallele zu diesen biblischen Wüstenerfahrungen. Nicht unbedingt, weil es zu der Jahreszeit heiß ist. Nicht, weil wir in ferne Wüsten in Urlaub fahren. Vielmehr bieten sie vielen von uns die Zeit, um genau das zu tun, was Wüste als Ort der Stille in der Bibel oftmals tut. Sie bietet Rückzug aus dem turbulenten Alltag an. Dem Stress von Arbeit, Schule und den vielen Verpflichtungen zu entkommen. Zur Ruhe kommen. Einen Tapetenwechsel. Die Seele baumeln lassen. Sich erholen. Sich etwas gönnen, die Welt in nah und fern bereisen. Das Leben genießen. Zeit für seine Familie und Freunde. Zeit für einen selbst. Zeit für Stille und Einkehr? Vielleicht auch Zeit, um sich selbst und das eigene Tun zu reflektieren. Möglicherweise aber auch Zeit, um über Gott nachzudenken und das eigene Verhältnis zu ihm zu betrachten.

Ich wünsche uns allen in diesen Wochen Zeit für Wüste. Keine Wüste, die unser Leben bedroht. Sondern Wüste, die uns aus dem Stress des Alltags befreit, uns Raum für Erholung bietet und uns zu uns selbst zurückführt. Und vielleicht auch zu Gott.

Der Autor

Jürgen ter Veen (37) ist Pastoralreferent in der katholischen Pfarrei Heilige Cäcilia im Hemshof.