Die Veranstaltungsreihe „Kein Platz für Rassismus“ im Mannheimer Capitol geht in die dritte Runde. Von 10. Februar bis 16. März setzen sich acht Lesungen, Diskussionsrunden, Vorträge und Konzerte mit dem Thema Rassismus auseinander. Zum Auftakt am Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, liest Florence Brokowski-Shekete (Foto) im Casino aus ihrem Buch „Raus aus den Schubladen! Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen“. Am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, geht es unter dem Titel „Queer im Leben!“ um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Geschichte und Gegenwart in der Rhein-Neckar-Region. Für Donnerstag, 9. März, ist ein Konzert mit dem Duo Die Zwei von der Klangstelle geplant und für Donnerstag, 16. März, ein Auftritt des Bridges Kammerorchester. Das komplette Programm findet man unter www.capitol-mannheim.de/sarotti-reklame.