Ein zehnjähriges Mädchen ist bei einem Autounfall in der Innenstadt am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Laut Polizei missachtete eine 38-Jährige an der Kreuzung Bürgermeister-Kutterer-Straße/Dörrhorststraße die Vorfahrt eines 49-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Die Zehnjährige saß im Auto der 38-Jährigen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro.