Auf einem Supermarktparkplatz in der Saarlandstraße (Süd) ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr laut Polizei ein zehnjähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Das Kind stieß mit einem einparkenden Auto zusammen und stürzte. Es wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.