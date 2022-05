Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am Samstagabend einen Jungen angefahren und verletzt hat. Der Zehnjährige war gegen 20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Adolf-Kolping-Straße (Oggersheim) unterwegs, als der Pkw von einem Parkhaus aus in die Adolf-Kolping-Straße einfuhr. Es kam zur Kollision, der Junge stürze. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Bub zu kümmern, der sich Schürfwunden zuzog. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403. Mehr Infios zum Thema Unfallflucht finden Sie hier und hier.