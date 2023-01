Fünf Mal zwei Eintrittskarten verlost die Marketinggesellschaft Lukom als Ausrichter der Altweiberfasnacht in der Eberthalle. Die ersten fünf Anrufer, die sich am 26. Januar ab 12 Uhr telefonisch unter 0621 5902-544 in der Redaktion melden, kommen zum Zug. Die Tickets werden dann an der Abendkasse hinterlegt. Die laut Lukom größte Party im närrischen Fahrplan der Stadt steigt am 16. Februar ab 20 Uhr in der Eberthalle und bietet bis tief in die Nacht Partystimmung. Den Soundtrack dazu liefern die Partyband Grand Malör und DJs auf zwei Floors. Zu hören gibt es Hits aus Rock und Pop aus verschiedensten Jahrzehnten sowie Hip Hop, Dance/House und Party-Klassiker. Karten kosten 21 Euro und sind im Vorverkauf im Netz unter www.lukom.com/altweiberfasnacht/ sowie bei der Tourist-Info am Berliner Platz 1 erhältlich.