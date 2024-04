In regelmäßigen Abständen berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s um den Endspurt vor der Kommunalwahl am 9. Juni.

Eine Kommunalwahl ist so etwas wie die Königsdisziplin für Lokaljournalisten. Denn bei dem Urnengang entscheidet sich die politische Zusammensetzung für die kommenden fünf Jahre – und damit verbunden auch die künftige Entwicklung der mittlerweile rund 180.000 Einwohner zählenden Stadt und ihrer Stadtteile. In weniger als zwei Monaten werden der 60-köpfige Stadtrat und die zehn Ortsvorsteher bestimmt. Das bedeutet für die Redaktion vor allem eins: viel Arbeit.

Das fängt bei der Planung an, sozusagen die Königsdisziplin der Organisation, und hört bei der Bestellung der Grafiken auf, in denen wir am Wahlabend sowie in den Folgetagen Resultate so einpflegen, dass man auf einen Blick erkennt, wie sich Entscheidungen in Zahlen ausdrücken.

Wir vermelden alle Bewerber, die sich um den Ortsvorsteherposten bemühen, insgesamt 30 bis 40. Sie stehen ab 22. April fest. Bezirk für Bezirk werden wir dann die Kandidaten auch auf zwei Sonderseiten vorstellen, ebenso wie die Themenschwerpunkte in den Stadtteilen. Und sind natürlich auf eine Stichwahl vorbereitet, die zwei Wochen später vermutlich in zahlreichen Bezirken notwendig sein wird. Das Wahlprozedere an sich erklären wir genauso wie die Aufgabe der Wahlhelfer.

Steffen Gierescher, Leiter der Lokalredaktion. Foto: rxs

Die Aufstellung der Stadtratslisten sowie Parteitage sind Pflichttermine. Die Kür sind unsere sogenannten Wahlchecks. Darin arbeiten wir die wichtigsten „Baustellen“ der Stadt ab. Die Themen Finanzen und Verkehr wurden bereits behandelt. Weitere Themenfelder sind Sicherheit, Bildung oder die Wärmeplanung. Eine Übersicht über die derzeitige Zusammensetzung des Stadtparlaments sowie ein Rückblick auf die Wahlen 2019, als CDU und SPD zwar jeweils fünf Mandate, aber nicht ihre Mehrheit einbüßten. Grüne und AfD waren damals die großen Gewinner, hatten im Nachhinein jedoch mit internen Querelen zu kämpfen. Natürlich widmen wir uns auch jenen Politikern, die für Jüngere Platz machen. Wie zum Beispiel Rita Augustin-Funck (CDU) und Günther Henkel (SPD), die als Ortsvorsteher jeweils aufhören, wie bereits in einem Porträt zu lesen war. Mit anderen sprechen wir noch.

Zur Kür der Berichterstattung zählt auch eine Interviewreihe mit zehn Spitzenkandidaten, die wir bis zum Wahltag in fünf Rededuellen abbilden. Die Paarungen haben wir ausgelost. Ende April veröffentlichen wir das erste Gespräch zwischen David Guthier (SPD) und Peter Uebel (CDU).

Liborio Ciccarello (künftig Bündnis Sahra Wagenknecht) trifft auf Jonas Leibig (Die Linke), Gisela Witt (Grüne) auf Rainer Metz (FWG), Johannes Thiedig (AfD) auf Hans-Joachim Spieß (Bürger für LU) und Raik Dreher (Forum und Piraten) auf Thomas Schell (FDP). Viel Spaß bei der Lektüre!

Der Autor

Steffen Gierescher, 54, ist seit Herbst 2009 Leiter der Lokalredaktion Ludwigshafen.