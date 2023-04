Das sogenannte Dichterquartier soll mit einem Städtebauförderprogramm in den kommenden Jahren aufgewertet werden. Bis 2030 sollen zehn Millionen Euro investiert werden, wie Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Montag den Stadtentwicklungsausschuss informierte. Das ab 1956 errichten Stadtviertel an der Saarlandstraße soll als Wohnort attraktiver werden. Ziel ist auch eine positivere Außenwahrnehmung. Rund 4000 Menschen leben in dem 29 Hektar großen Viertel, das zwischen den Stadtteilen Süd und Mundenheim liegt. Älteren Ludwigshafenern dürfte es als Eisenbahnerviertel bekannt sein, weil dort auch der Eisenbahnersportverein (ESV) beheimatet ist und es nahe der Gleisanlagen des Hauptbahnhofs liegt.