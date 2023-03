Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Jahre rot und rund – das Lusanum in Süd ist nach eigenen Angaben das größte ambulante medizinische Zentrum in Rheinland-Pfalz. Doch der Pandemie wegen gibt es keinen großen Jubiläumsakt. Die Macher sind von ihrem Konzept überzeugt. Das Ärztehaus erspare den Patienten lange Wege und ziehe weiterhin Mediziner an.

„Das Lusanum bietet fast alle Fachrichtungen der Medizin“, sagt Peter Chatzopoulos (45), der vor zwei Jahren in Nachfolge von Heinz Rauch (69) die Geschäftsführung