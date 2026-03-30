16 Projekte, 5000 Euro Preisgeld, ein Sonderpreis: Der BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ gibt es seit zehn Jahren – und fördert mehr als nur Ideen.

Sie singen mit Kindern, lassen Menschen mit Fluchterfahrung von ihren Erlebnissen erzählen oder bringen Generationen zusammen – 16 Projekte wurden beim BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ (GNS) ausgezeichnet. Alle haben eines gemeinsam: Sie schaffen einen Mehrwert für die Menschen in der Metropolregion.

Von zwei Institutionen getragen

Seit zehn Jahren lobt die BASF diesen Gemeinschaftswettbewerb aus – ein kleines Jubiläum, das bei der Feierstunde für die Gewinnerprojekte gewürdigt wurde. In den vergangenen zehn Jahren wurden 727 Projekte eingereicht, 171 davon als auszeichnungswürdig betrachtet. „Zehn Jahre Gemeinsam Neues Schaffen – das bedeutet zehn Jahre Engagement, Kreativität und gelebte Kooperation in unserer Region“, unterstrich Anna Katharina Rapp, Leiterin des BASF-Gesellschaftlichen Engagements.

Das Besondere an diesem Wettbewerb: Jedes Projekt wird von mindestens zwei Institutionen getragen, die ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen, um gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Insgesamt haben sich in den zehn Jahren 1681 Institutionen beteiligt. „Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die sich über das Normale hinaus engagieren“, betonte Rapp.

Dabei durften sich alle 16 eingeladenen Projekte und ihre zugehörigen Partner bereits mit der Einladung als Gewinner fühlen, so Konzernsprecherin Kristina Winzen. Immerhin 5000 Euro finanzielle Unterstützung verteilte das Unternehmen an jeden Sieger. Etwa an „Ankommen – echt erzählt“ – eine gemeinsame Initiative von Heinrich-Pesch-Haus und Evangelischer Jugend Ludwigshafen, bei der Menschen mit Fluchterfahrung in Schulen von ihrem persönlichen Lebensweg berichten und so Vorurteile abbauen und gegenseitiges Verständnis aufbauen sollen. Und ganz nebenbei schafft auch das GNS-Gesamtprojekt neue Plattformen, denn beim Co-Creation-Workshop bekundeten auch Vereine Interesse an Treffen.

Ein weiteres Gewinnerprojekt ist „Future Connect“. Hier haben sich das Ela Frauennetzwerk, der Lernzirkel Ludwigshafen, das Fontäne Kulturzentrum und der Seniorenrat zusammengeschlossen. Ziel ist es, dass Jugendliche und Studierende Senioren ihr digitales Wissen vermitteln, während die Senioren im Gegenzug Lebens- und Alltagserfahrungen weitergeben.

Projektband dreier Grundschulen

Aus Frankenthal stammt die Initiative InkluSound, ein Gemeinschaftsprojekt von Gleis4, dem Kinderschutzbund Ortsverband und der Music Academy Frankenthal. Mit Projektbands an drei Grundschulen wird Kindern ein kultureller Zugang durch Musik ermöglicht.

Nicht nur die Gewinnerprojekte profitieren von der Initiative. Die Plattform GNS liefert auch Raum für neue Ideen und Kooperationen. Beim Co-Creation-Workshop signalisierten beispielsweise Vereine Interesse an weiteren Treffen. Laut Rapp ist das Netzwerken ein entscheidender Aspekt: „Deshalb sind uns der Austausch und das Netzwerken so wichtig.“

Konzernsprecherin: „Machen Sie weiter“

Viele der ausgezeichneten Institutionen sind bereits mehrfach Teilnehmer gewesen. „Serientäter“ nennt sie Winzen, denn oft entstehen in der Zusammenarbeit und bei Netzwerktreffen neue Ideen, die zur Wiederbewerbung führen. Rapp ermutigte alle, weiterzumachen: „Machen Sie auf alle Fälle weiter. Viel Potenzial geht verloren, wenn man einfach aufhört.“

Am Ende der Veranstaltung unterstrich sie: „Wir sind stolz auf Sie, auf Ihre Vorgänger und auch auf Ihre Nachfolger.“ Der Wettbewerb, so Rapp, wachse weiter und werde auch in Zukunft Initiativen fördern, die die Region bereichern und Menschen zusammenbringen.