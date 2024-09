Das ehemalige Herrenhaus am Mundenheimer Zedtwitzpark soll ab 1. Januar einen neuen Pächter erhalten. Eigentümerin Petra Strohm hat den gastronomischen Teil des wohl ältesten Gebäudes der Stadt Ludwigshafen ausgeschrieben, nachdem der bisherige Fünf-Jahres-Vertrag mit dem seitherigen Pächter Gernot Betz, Caterer und Inhaber der Merlin GmbH (Lampertheim), am 31. Dezember dieses Jahres auslaufen wird. „Es gibt bereits einige Bewerbungen“, so Strohm.

Das Kulturdenkmal Hofgut mitten in Mundenheim war im vergangenen Jahr, aber auch in den ersten Monaten dieses Jahres in die Diskussion geraten, weil der Biergarten monatelang geschlossen war und auch seit Ende der Fußball-Europameisterschaften 2024 keine Gäste mehr empfängt. Der bisherige Wirt Betz hatte im Frühjahr angekündigt, er wolle die Notbremse ziehen und den Vertrag nicht mehr verlängern.