Zwei Fahrgäste haben sich am frühen Montagmorgen geweigert, die Rechnung zu begleichen und haben stattdessen den Fahrer attackiert und sein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte er die beiden gegen 5.40 Uhr von Mannheim zum Ludwigsplatz in Ludwigshafen befördert. Am Fahrtziel hätten sich die Männer geweigert, die Rechnung zu begleichen. Einer der beiden habe ihn festgehalten, das Auto angeschoben und gegen zwei Poller gelenkt, gab der Fahrer weiter an. Beim Versuch, das Auto zu stoppen, sei er gestürzt und habe sich leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Der eine Mann war etwa 1,80 Meter groß und schlank, hatte kurze schwarze Haare und trug ein weiteres T-Shirt. Der zweite war etwa 1,70 Meter groß, schlank, trug ebenfalls kurze schwarze Haare und eine schwarze Jacke.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.