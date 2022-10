In Rheingönheim sind laut Polizei am Montag Zaunelemente gestohlen worden. Gegen 11 Uhr hatte ein Zeuge einen verdächtigen Transportwagen gesehen, der in der Wattstraße von zwei Unbekannten mit Zaunelementen beladen wurde. Da es bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen war, sprach der Mann die Unbekannten an. Nachdem er versicherte, dass er den Eigentümer des Grundstücks kenne, flüchteten die Männer in Richtung Gartenstadt. Der Beifahrer ist zirka 1,70 Meter groß und etwa 60 Jahre alt. Er hat graue Haare und einen Vollbart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.