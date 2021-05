Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Montag ein Stück eines Zauns herausgerissen, um auf den Parkplatz eines Supermarkts in der Industriestraße (Friesenheim) zu gelangen. Auf dem Parkplatz entwendeten sie Pfandflaschen in bisher unbekannter Anzahl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621/963-2222.