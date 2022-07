Der schon vor mehreren Wochen aus Sicherheitsgründen um die Pfalzsäule und den Brunnen auf dem Theaterplatz aufgestellte Gitterzaun soll schnellstmöglich wieder abgebaut werden. Das sagte Gabriele Bindert, Leiterin des Grünflächenbereichs, am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsbeirats Süd zu einem entsprechenden CDU-Antrag. Am Rande des Brunnens seien einige der Granitplatten gebrochen, Ersatz sei bestellt, aber noch nicht geliefert worden. „Das wird wohl noch ein, zwei Wochen dauern“, sagte Bindert. Warum auf dem durchaus kuriosen Hinweisschild am Zaun steht, dass der „Bolzplatz aufgrund der aktuellen Umstände im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bis auf Weiteres geschlossen bleibt, erklärte sie übrigens nicht.