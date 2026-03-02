Einige junge Ringer aus Vereinen aus der Vorderpfalz waren bei den Landesmeisterschaften der Nachwuchsringer in Ludwigshafen erfolgreich.

Die wichtigsten statistischen Daten vorneweg: Genau 213 Nachwuchsringer aus 15 Vereinen aus dem Rheinland, Rheinhessen und aus der Pfalz gingen am Samstag bei den rheinland-pfälzischen Meisterschaften der Jugend im freien Stil in der IGSLO-Sporthalle in Ludwigshafen-Oggersheim in 45 Gewichts- und in den fünf Altersklassen U 8, U 10, U 12, U 14 und U 17 auf die Matte. Als Organisator VfK 07 Schifferstadt abrechnete (offizieller Ausrichter war die Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz), freuten sich 13 Vereine über mindestens einen Landesmeister, nur der KSV Worms und der RSC Pirmasens-Fehrbach gingen leer aus.

Erfolgreichster Verein mit neun Meistertiteln war der ASV Mainz 88, dessen erste Mannschaft in der Bundesliga ringt. Auf Rang zwei kam mit sieben Meistertiteln der VfK 07 Schifferstadt vor dem VfL Bad Kreuznach und SV Alemannia Nackenheim mit je fünf ersten Plätzen, die beide der Rheinland-Pfalz-Liga angehören. Der AV 03 Speyer und die WKG Metternich/Rübenach/Boden folgten mit jeweils vier Meistertiteln vor dem ASV Ludwigshafen (3), RSV Olympia Neustadt und TSG Haßloch (jeweils 2), AC Thaleischweiler, ASV Pirmasens und AV 23 Pirmasens, die sich über einen Landesmeister in ihren Reihen freuten. Von den pfälzischen Vereinen waren lediglich der KSC 1893 Friesenheim und MS Ringen Schifferstadt nicht am Start.

VfK 18-mal auf dem Podest

Der VfK 07 Schifferstadt, bei den pfälzischen Freistil-Jugendmeisterschaften in Haßloch mit elf ersten Plätzen erfolgreichster Verein, stellte neben den sieben Landesmeistern in sieben Klassen den Vizemeister und viermal den drittbesten Ringer. Die VfK-Ringer standen damit 18-mal auf dem „Treppchen“. Zu den erfreulichen Überraschungen aus pfälzischer Sicht gehörte der AV 03 Speyer mit vier Meistertiteln, einem zweiten und drei dritten Plätzen. Auch die TSG Haßloch und der RSC Olympia Neustadt, die Silber und Bronze gewannen, bewiesen mit jeweils zwei ersten Plätzen ihre gute Jugendarbeit. Beim ASV Ludwigshafen kamen zu drei ersten zwei dritte Plätze hinzu.

Rheinland-pfälzische Landesmeister 2026 wurden in ihren Gewichts- und Altersklassen Danilo Lehr, David Steckler, Yaman Günes (alle ASV Ludwigshafen), Johannes Bleh, Leo Schneider, Elias Anken, Lew Iwan Godunow, Til Busch, Ben Engelhardt, Musa Günes (alle VfK 07 Schifferstadt), Thomas Francis Maher, Philip Wegwiz (beide RSC Olympia Neustadt), Akai Alzanbekov, Levin Rimmer (beide TSG Haßloch), Ralf Richard Böhringer, Mohammed Bataev, Nariman Asadzade, Eldar Asadzade (alle AV 03 Speyer), Faeega Alimi (ASV Pirmasens), Robert Walter (AC Thaleischweiler) und David Pirpiashvili (AV 23 Pirmasens).

Neunmal gab es für Nachwuchsringer aus vorderpfälzischen Vereinen Silber. Jeweils Zweite wurden Emil Peter Schabacker, Yasin Panzer, Tina Anuscha Nuri, David Tasev, Milan Benderac, Damian Maier und Jakob May (alle VfK 07 Schifferstadt), Elias Knaub (RSC Olympia Neustadt) und Saidali Makhsudov (AV 03 Speyer). Dritte Plätze belegten Emil Schönherr, David Sahinc, Louis Henrik Tremmel, Said Mubi Nuri (alle VfK 07 Schifferstadt), Davyd Draga (TSG Haßloch), Bakar Naseri, Kujtim Ajdimi (beide ASV Ludwigshafen), Sayfullah Nikaev, Patrick Alex Spruta, Nico Klein (alle AV 03 Speyer) und Noel Ben Hempel (RSC Olympia Neustadt).