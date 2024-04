Mit dem Kanu zahlreiche Gewässer in den Nachbarländern erkunden – das bietet bis zum Oktober erstmals in ungewöhnlich großem Rahmen die Paddlergilde Ludwigshafen an. Für mehrere Wanderfahrten müssen sich die Teilnehmer viel Zeit nehmen. So etwa für die beiden Elbe-Touren vom 30. Mai bis 9. Juni in Tschechien und vom 9. Juni bis 19. Juni auf der deutschen Seite. Auch vom 7. bis 21. September geht es zwei Wochen lang nach Tschechien auf die Moldau, vom 17. bis 20. Mai auf die Sauer in Luxemburg und bereits vom 19. April bis 5. Mai gibt der deutsch-schweizerische Hochrhein vom Bodensee aus die Richtung vor.

Bis zum „Abpaddeln“ am 22. September mit einer Rheintour von Speyer zum Paddlergilde-Clubhaus zwischen Strom und Kiefweiher sind auch mehrere Touren auf deutschen Flüssen geplant. Etwa auf dem Rhein eine „Damenfahrt“ am 26. Mai, Touren zum Kühkopf (16. Juni), von Neuburg nach Ludwigshafen (21. Juli) und von Trechtingshausen nach Boppard (18. August). Die Donau-Zuflüsse Naab und Vils sind vom 12. bis 17. Juli Schauplatz einer weiteren Mehrtagesfahrt. Eher gemütlich sind die Eintagestouren am 5. Mai auf dem Rehbach, am 10. August auf der elsässischen Moder und am 15. September auf dem Altrhein.

Nikolausfahrt von Speyer nach Ludwigshafen

Die Wildwasser-Kanuten der Paddlergilde sind vom 8. bis 12. Mai auf dem bayerischen Lech unterwegs und wollen auch noch nach dem offiziellen Saisonschluss vom 16. bis 19. Oktober in Hüningen im Elsass aufs Wasser gehen. Der Nachwuchs kann vom 27. Juli bis 3. August an Wildwasser-Fahrten des Deutschen Kanuverbands in Ainet bei Lienz in Österreich teilnehmen. Selbst im Dezember sind Paddlergilde-Kanuten noch auf dem Rhein unterwegs: am 8. Dezember bei der Nikolausfahrt von Speyer nach Ludwigshafen und am 31. Dezember bei der traditionellen Silvesterfahrt.