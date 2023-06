Zum 1. Januar ist das „Wohngeld-Plus-Gesetz“ in Kraft getreten. Mit dieser Reform der Bundesregierung stieg die Zahl der Wohngeldberechtigten bundesweit von etwa 600.000 auf geschätzt rund zwei Millionen an. Durch die Anhebung der Einkommensgrenzen haben viele Haushalte erstmals oder wieder einen Anspruch auf Wohngeld. Beispiel: Die Nettoeinkommensgrenze für einen Vier-Personen-Haushalt lag bisher bei 2362 Euro. Zum 1. Januar wurde diese Grenze für einen Vier-Personen-Haushalt angehoben auf 3318 Euro.

Viel mehr Erstanträge

In Ludwigshafen ist die Zahl der Berechtigten erwartungsgemäß ebenso gestiegen. Waren es im November 2022 noch 970 Haushalte, die Wohngeld bezogen, im Dezember 2022 noch 1111, so waren es am 22. Mai dieses Jahres bereits 1759 Haushalte. Schon kurz nach dem Jahreswechsel verzeichnete die Wohngeldstelle der Stadt im Sozialdezernat einen deutlichen Anstieg der Erstanträge für Wohngeld. Waren es im Jahr 2022 durchschnittlich pro Monat noch 110 Erstanträge, so waren es im Januar 2023 mit 361 mehr als dreimal so viele.

Fünf zusätzliche Stellen

Insgesamt verzeichnete die Wohngeldstelle von Januar bis 31. Mai diesen Jahres 1257 Erstanträge. Durchschnittlich dauert es derzeit vier bis sechs Wochen, bis ein Antrag bearbeitet ist, sofern alle benötigten Unterlagen bei der Wohngeldstelle eingegangen sind. Das bedeutet, dass nicht jeder Erstantrag auch in dem Monat bewilligt oder abgelehnt wird, in dem er eingereicht wurde. Im ersten Quartal 2023 wurden 409 Erstanträge bewilligt und 125 abgelehnt. Um die gestiegene Zahl an Anträgen zu bearbeiten, hat die Stadt die Wohngeldstelle um fünf Stellen, zunächst befristet auf ein Jahr, personell aufgestockt. Insgesamt gibt es bei der Wohngeldbehörde aktuell zwölf Stellen.

Dezernentin bittet um Verständnis

„Ich begrüße die Wohngeldreform, da nun mehr Menschen von dieser Sozialleistung profitieren können – was angesichts steigender Mieten und Lebenshaltungskosten auch nötig ist. Gleichzeitig ist die Reform für uns Kommunen eine Herausforderung aufgrund der steigenden Zahl der Anträge. Aus diesem Grund haben wir Personal aufgestockt. Die neuen Mitarbeiter sind allerdings immer noch in der Einarbeitung. Ich bitte nach wie vor um Verständnis, sollte die Bearbeitung von Anträgen länger dauern“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).