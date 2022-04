Die Zahl der in Ludwigshafen registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine hat sich über die Osterfeiertage kaum erhöht. Bis Dienstagmittag haben 488 Erwachsene und Kinder in der Außenstelle der Ausländerbehörde in der Jaegerstraße vorgesprochen. Vor einer Woche waren es 475. Parallel dazu haben fast alle Hilfesuchenden um finanzielle Unterstützung gebeten.

Von den 488 Ukrainerinnen und Ukrainern haben 461 Anträge auf Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gestellt. Anfang voriger Woche waren es 419 von 475 registrierten. Diese Zahlen nannte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) im wöchentlichen Briefing der Stadtspitze.

Keine Rückkehrer bekannt

Der seit Monatsbeginn relativ moderate Anstieg des Flüchtlingsstroms ist für Steeg kein Anlass, um Entwarnung geben zu können. Zum einen bleibe der weitere Kriegsverlauf unvorhersehbar. Zum anderen rechnet sie fest damit, dass der grobe Schlüssel, mit dem das Land Rheinland-Pfalz den Kommunen Flüchtlinge zuweist, bald verfeinert wird, um aufgetretene Ungleichgewichte bei der Aufteilung auf die Kommunen im Land auszugleichen.

In der Stadtverwaltung sind noch keine Flüchtlinge bekannt, die die Absicht geäußert haben, bereits wieder in ihre Heimat zurückkehren zu wollen. Wohl sind aber einige innerhalb Deutschlands umgezogen.