Weil eine Gasleitung modernisiert wird, arbeiten die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) ab Mittwoch, 9. Juni, vier Wochen lang in der Yorckstraße (Süd). Die Straße wird währenddessen als Einbahnstraße eingerichtet, wie das Unternehmen mitteilt. Der Verkehr wird über die Mundenheimer Straße umgeleitet. Am Donnerstag, 10. Juni, und am Freitag, 11. Juni, finden vorbereitende Leitungsarbeiten in der gesperrten Auffahrt von der Heinigstraße zur abgerissenen Hochstraße Süd und unter der Konrad-Adenauer-Brücke in der Rheinuferstraße statt. Bei den Arbeiten am abgestellten Teilstück der Gasleitung wird Restgas über sogenannte Fackelrohre abgebrannt. Dann wird die Leitung mit Luft ausgespült. Laut TWL kann dadurch in der Umgebung Gasgeruch auftreten. Eine Gefahr bestehe nicht.