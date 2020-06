Ein betrunkener Ladendieb hat am frühen Dienstagabend für Aufsehen in der Ludwigshafener Innenstadt gesorgt. Der 57-Jährige war laut Polizei gegen 17.30 Uhr dabei erwischt worden, als er in einem Lebensmittelgeschäft in der Ludwigstraße eine Packung Wurst stehlen wollte. Der Täter zeigte sich im Gespräch mit dem Ladendetektiv zunächst einsichtig. Doch dann unternahm er plötzlich den Versuch, mit der Wurst zu fliehen. Erneut wurde er vom Detektiv und einem Mitarbeiter des Ladens aufgehalten. Dagegen wehrte sich der 57-Jährige sehr heftig und schlug dem Detektiv einen Joghurt ins Gesicht. Pech für den Dieb: Er konnte nicht entkommen und wurde von der Polizei festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.